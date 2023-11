Serie B2 maschile. Dopo la sconfitta subìta con il Tuscania l’Invicta chiede strada al Civita Castellana

Trasferta sull’ostico campo di Civita Castellana per l’Invicta. I grossetani, impegnati nell’ottavo turno del girone F di serie B maschile, oggi alle 17 provano a rialzare la testa dopo la brutta prova di domenica scorsa contro il Tuscania. L’obiettivo odierno è vincere per tenere a distanza proprio il Civita Castellana che insegue i grossetani con 11 punti. "Ci aspettano due partite toste adesso che non possiamo affrontare col piglio del turno scorso – dice il coach Fabrizio Rolando (nella foto) –. Civita Castellana in trasferta potrebbe fare poca differenza rispetto a giocare in casa visto come abbiamo giocato l’ultima partita. Noi dobbiamo resettare tutto in settimana e metterci di nuovo a lavorare per provare a fare una prestazione dignitosa. Nel turno precedente non siamo scesi in campo".

E’ stata una settimana intensa in casa grossetana, visto come la sconfitta del turno precedente ha lasciato qualche strascico a livello mentale. Il programma della giornata: Ecosantagata Civita Castellana-Invictavolleyball, Maury’s Comcavi Tuscania-New Volley Sansepolcro, Natuerenergy Anguillara-Volley Club Orte, Lupi Santa Croce-Upc Delta Bevande Camaiore, Ies Tomei Livorno-Kabel Volley Prato, Gruppo Lupi Pontedera-Maxitalia Jumboffice Sesto Fiorentino, Italchimici Foligno-Toscanagarden Arno Pontedera.