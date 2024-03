Serie C. Gispi, arriva la cadetta dell’Unione Firenze

Mettersi alle spalle la sconfitta di misura maturata nello scorso turno, nel derby con la "cadetta" dei Cavalieri Union. Questo l’obiettivo che i Gispi Tigers punteranno a raggiungere, per quel che riguarda la quarta giornata della fase di promozione del campionato di Serie C di rugby ormai imminente. Dopo aver affrontato i Cavalieri "B", i Tigers se la vedranno anche stavolta con una "squadra cadetta": affronteranno infatti la seconda squadra dell’Unione Rugby Firenze, in un match che prenderà il via alle 14,30 di domani a Coiano. Un incontro che si preannuncia particolarmente impegnativo per gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini, trattandosi dell’attuale capolista: i fiorentini sono infatti primi con 14 punti, mentre il sodalizio pratese occupa attualmente la quarta posizione a quota 7. Buone, comunque, anche le statistiche dei rugbisti pratesi: 67 punti messi a segno, 31 subìti, punto bonus conquistato anche nelle partite perse.

Saranno con tutta probabilità gli ospiti a partire con i favori del pronostico, ma i Tigers si sono mostrati solidi e performanti nel corso della stagione e chissà che non riescano a centrare l’impresa: la carica motivazionale non dovrebbe mancare, sulla carta. Anche perché si tratterà dell’ultimo incontro prima della pausa: la partita successiva è prevista per il prossimo 23 marzo contro l’Olbia fanalino di coda del raggruppamento.

Giovanni Fiorentino