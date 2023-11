Serie C. I Gispi Tigers sorridono. Arriva la quarta vittoria

Serviva una vittoria, per riprendere a macinare punti e soprattutto per scrollarsi definitivamente di dosso la sconfitta di misura maturata ai playoff contro i Mascalzoni del Canale. E alla fine è arrivata, a seguito di una prestazione nel complesso convincente: con il 36-7 imposto a Gambassi al Denti, nel match andato in scena ieri e valido per il campionato di Serie C, i Gispi Tigers hanno centrato il quarto successo stagionale. Una gara ben indirizzata già nel primo tempo, grazie alle mete di Doni, Gonfiantini, Carte e Chelli, oltre ad una meta tecnica. Tant’è che all’intervallo il punteggio era già di 31-7. Nella ripresa è stato Raffaelli ad arrotondare ulteriormente il punteggio con una meta.

Gli allenatori Alessandro Boscolo ed Elia Guastini possono quindi esultare: il precedente stop, figlio anche dell’impossibilità di allenarsi secondo la tabella di marcia prestabilita a causa dell’alluvione, sembra non aver lasciato alcuno strascico. I Tigers hanno quindi ancora l’opportunità di qualificarsi per il girone-promozione del torneo, a patto di imporsi anche nelle prossime sfide. Iniziando dalla prossima, che vedrà Doni e compagni affrontare nuovamente i rivali fiorentini, stavolta nella loro tana.

Giovanni Fiorentino