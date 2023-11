Serie c. La Kabel debutta con una vittoria

Esordio vincente per la Kabel nel campionato di serie C maschile regionale. Seconda giornata da calendario ma prima effettiva vista la sospensione per alluvione della passata settimana e subito primi tre punti per il giovane Volley Prato di Andrea Barbieri che supera il Firenze Ovest 3-0. Una vittoria ottenuta con un primo set sofferto, un secondo parziale dominato e una terza frazione semplice fino al recupero finale dei fiorentini che sono riusciti a tenerla poi in equilibrio fino alle battute finali. Prato scende in campo con alcuni ragazzi in forza alla Serie B, schierandosi con Pontillo in regia, opposto Conti, Tempestini e Sottani centrali, Maletaj e Mazzinghi di banda, Postiferi libero. Primo parziale, come detto, equilibrato. Tutto semplice, invece, nel set centrale. Nella terza frazione partenza ancora forte dei ragazzi di Barbieri, rientro ospite e sprint vincente 25-23.