Serie C maschile. Dragons travolgenti. Bella vittoria sui Dukes

I Dragons tornano a sorridere in serie C maschile. Bella vittoria della Sibe Gruppo AF Prato, che sul campo di casa si impone con un secco 95-64 sui Dukes Sansepolcro e consolida il terzo posto in classifica, salendo a 14 punti in coabitazione con la Fides Montevarchi. Primo quarto piuttosto equilibrato e giocato ad alta intensità, con Prato avanti 24-19 alla prima sosta. All’inizio del secondo quarto Sansepolcro è brava a caricare subito di falli i padroni di casa, guadagnandosi il bonus dopo soli due minuti. La Dukes non riesce però a sfruttare quest’arma a suo favore e pian piano la distanza tra le squadre comincia a farsi sempre più ampia. Prato dimostra grande solidità e allo stesso tempo è brava a punire ogni errore commesso dai ragazzi di Mameli, arrivando all’intervallo lungo con un rassicurante vantaggio (51-37). Al rientro in campo dagli spogliatoi Sansepolcro tenta la rimonta, ma l’attacco dei bianconeri si inceppa completamente. Nel terzo quarto arrivano appena 7 punti e il primo canestro dal campo lo segna Bazani dopo otto minuti. Un rendimento offensivo che ovviamente lascia campo libero ai Dragons, che accrescono il loro vantaggio fino al 74-41 con cui si arriva al periodo conclusivo. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Pinelli pensano soprattutto ad amministrare e ben presto entrambi gli allenatori decidono di risparmiare i titolari per dare spazio alle rispettive panchine.