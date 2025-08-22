Serie C. Novità Pv Bottegone. Due nuovi tecnici. Querci è fiducioso

Cinque allenatori per fare di Bottegone una solida realtà: in attesa di un sesto tecnico, per renderlo ancora più forte. Nonostante i pochi spazi-palestra a disposizione, il Progetto Volley Bottegone di patron Athos Querci (n foto) intende crescere, di numeri e qualità. Per farlo, ecco svelato lo staff tecnico per la prossima stagione. I due colpi rispondono ai nomi dello storico coach quarratino Gabriele Turi, cui verrà affidata la squadra under 12, e Marco Filippi, il padre del campione d’Europa under 16 Samuele, che torna nell’ambiente di Bottegone per guidare la formazione under 16. "I due, che sono volti da sempre affezionati al nostro sodalizio – dice Querci –, andranno ad affiancare il tecnico della prima squadra di serie C, Michele Barbiero, e Alice Vezzosi, che si occuperà del nostro S3 o minivolley che dir si voglia. Per la compagine che affronterà la Seconda Divisione Territoriale ho paura che tocchi ancora a me allenare – afferma scherzosamente (ma non troppo) –. Se non troverò qualche collega di panchina, sarò ancora io a guidare quel gruppo. Ma la speranza è l’ultima a morire". Quello che è certo è che Bottegone vuole migliorare. "Ci piacerebbe aumentare la mole del nostro lavoro, ma con le poche ore-palestra che il Comune di Pistoia ci riserva, come si fa? Auguriamoci che qualcosa cambi in meglio, per noi".

G.B.