Serie C: Roadhouse Vignola sconfitta dall'Arena Montecchio, serie in parità

Serie C: clamoroso stop interno, 54-60, per la Roadhouse Vignola (Cappelli 16, Torricelli R. 10), che permette all’Arena Montecchio di pareggiare 1-1 la serie di semifinale play-out. Dopo aver vinto di 34 lunghezze gara-1, i giallo-neri vengono beffati dai reggiani nell’ultimo quarto. Vignola, infatti, dopo il 34-38 ospite della pausa, prima sigla il 18-4 che le permette il 52-42 del 30’ (diventato +12 dopo l’appoggio di Perez), poi spegne la luce offensivamente e subisce lo stesso break da parte dei bianco-blu, i quali pescano le decisive realizzazioni, a cronometro fermo, di Rovatti e Ramenghi. Sabato (ore 20:00) è in programma la ’bella’.

Divisione Regionale 1: doppia, indolore, sconfitta modenese nell’ultimo turno. La PT Medolla cede 82-76 sul campo del Basket Riccione, mentre la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 17, Lanzarini 12) esce sconfitta 78-57 dalla tana degli Stars Bologna. Sia Medolla che Castelfranco erano già salve, quindi con la certezza della permanenza in categoria anche per la prossima stagione. Castelfranco ha dato strada ai bolognesi sin dal primo quarto (19-12), con la formazione locale autrice di 10 triple durante l’arco dei 40’. Per gli ospiti doppia cifra per il duo Lanzarini-Tomesani.

Serie B Femminile: la trentesima meraviglia consecutiva stagionale arriva, per la Wamgroup Cavezzo (Verona 22, Bernardoni e Togliani 10), nell’ultimo match di regular season, vinto 66-50 davanti al pubblico amico contro Fidenza. Partita che imbocca i binari modenesi già dopo i primi 20’, con la comoda doppia cifra di vantaggio raggiunta dalle ragazze di coach Piatti (37-24). Nella seconda parte di match la musica non cambia, e le padrone di casa gestiscono fino al suono della sirena finale. Le giallo-nere concludono così una prima parte di stagione perfetta, preparandosi al meglio per la fase nazionale. Vittoria (quarta di fila) anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Melloni 32 (foto), Bortolani 13, Razzoli 10), le quali superano a domicilio (82-90) Cesena dopo 2 tempi supplementari.

Davide Ceglia