Serie C. Tigers battono Cortona. Ora la pausa invernale

Un successo netto al Denti ai danni del Clanis Cortona. E adesso non resta che aspettare la definizione della seconda parte del campionato, che inizierà il mese prossimo. Momento positivo per i Gispi Tigers, che al netto della sconfitta di misura contro i Mascalzoni del Canale maturata il mese scorso (anche a causa dei risvolti dell’alluvione, che impedì al gruppo di allenarsi) hanno sin qui sempre vinto, nell’attuale campionato di serie C. L’ultima vittoria in ordine cronologico è arrivata ieri, con gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini capaci di imporsi per 26-7 contro i rivali aretini, sfruttando al massimo il fattore-campo. Una partita indirizzata sui binari giusti sin dall’inizio, visto che già la mete di Bigagli, Massaro e Raffaelli (trasformate da Doni) avevano consentito ai padroni di casa di chiudere il primo tempo sul parziale di 19-0. Per un punteggio incrementato ulteriormente nella ripresa, grazie alla meta messa a segno da Ceragioli. I Tigers erano chiamati a mantenere un rendimento regolare e l’obiettivo è stato sin qui raggiunto. Il nuovo "target" sarà adesso quello di focalizzarsi ulteriormente sugli allenamenti, per farsi trovare pronti quando il torneo ripartirà.