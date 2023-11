Serie c. Tigers voglia di riscatto per entrate nei playoff

Mettersi subito alle spalle lo stop di domenica scorsa, per centrare la quarta vittoria stagionale. Questo l’obiettivo con cui i Gispi Tigers affronteranno Gambassi, nel match che andrà in scena alle 15 di domani a Coiano. Un incontro valido per la fase playoff del campionato di Serie C di rugby, con gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini che puntano comunque a qualificarsi per il girone-promozione. La battuta d’arresto della scorsa settimana maturata per un solo punto (i Mascalzoni del Canale hanno vinto 14-13) è stata probabilmente indotta anche dalle circostanze: i Tigers non hanno avuto modo di allenarsi secondo la tabella di marcia nei giorni immediatamente precedenti a quella partita, a causa dell’alluvione prima e delle successive ordinanze che disponevano la chiusura di parchi e strutture sportive poi. Con Gambassi partono in teoria con i favori del pronostico. Per uscire dal campo con l’intera posta in palio sarà tuttavia necessario dare lo stesso il 110%.