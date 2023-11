Serie D. Aglianese: è addio con tre atleti

Non sono più giocatori dell’Aglianese il portiere Aiolfi e un "big" come Gabbianelli e l’attaccante Santarpia. Lo ha comunicato la società che informa di "aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto" per i tre calciatori e di essere arrivata a questa scelta "sulla base di attente valutazioni". Che delle uscite ci sarebbero state a breve lo aveva preannunciato il direttore operativo Fabio Taccola dopo la sconfitta di Carpi esprimendo tutta la delusione della società per il rendimento della squadra e per la classifica che è ben lontana dalle aspirazioni della vigilia del club. L’uscita più eclatante è quella di Gianmarco Gabbianelli, che era stato uno degli acquisti più prestigiosi e più onerosi del mercato estivo e dal quale ci si attendeva un apporto determinante in termini di qualità e di gol. Il campo non ha confermato le attese perché dopo dodici giornate il bottino di Gabbianelli è di un solo gol segnato nel primo turno di Coppa Italia col Ponsacco mentre in campionato non è riuscito mai ad andare a segno ed oggettivamente è mancato l’apporto come ispiratore del gioco. Antonio Santarpia è un attaccante che ha avuto poco spazio. Anche lui aveva dato adito a molte speranze nella prima gara di campionato, ma nei turni successivi ha avuto non ha rispettato le aspettative. Il portiere Stefano Aiolfi è arrivato in neroverde il 14 ottobre scorso e da allora ha sempre giocato come titolare tranne che nell’ultima partita a Carpi. Le tre uscite sono probabilmente solo l’inizio di altri movimenti di mercato: "tutti sono in discussione", ipse dixit Taccola.