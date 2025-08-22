Serie D. Ambizioni gialloblu. Il Buggiano vuole fare il salto di qualità

Acquista il giornale
di GIANLUCA BARNI
22 agosto 2025
Decisa a tornare in alto. L’Upv Buggiano di patron Leandro Landi non vede l’ora di iniziare la stagione: c’è voglia di risalire le categorie e Buggiano ha un passato troppo importante per vivacchiare in serie D. Lunedì 25 agosto, al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, è stato fissato il raduno di tecnici e giocatrici. Agli ordini dei confermati capo allenatore Stefano Sassi (in foto) e vice Manolo Campioni ci saranno le palleggiatrici Giorgia Faraca, classe 2005 confermata, Margherita Natali, 2008 confermata, e Martina Verreschi, 2004 confermata nonché capitano della squadra. Tra le opposte, Carolina Abbruzzese, 2005 confermata, Rachele Grossi, 2007 confermata, e Martina Maccioni, 2001 di ritorno dopo tre anni alla Pieve. Fra le centrali, Greta Arabelli, 2007 confermata, Ester Pieroni, 2007 confermata, Laura Baldanzi, 2008 confermata, e Greta Carmignani, 2005 confermata. Tra le bande, Alessandra Innocenti, 2004 confermata, Marta Baldanzi, 2006 di ritorno dopo due anni alla Pieve, Carlotta Pastorelli, 2001 nell’ultima stagione anche lei alla Pieve, e Vittoria Ruglioni, 2009 promossa dal settore giovanile. Fra i liberi, Giulia Romoli, 2006 confermata, Petra Sturlini, 2008 confermata, e Sofia Bacco, 2007 proveniente dal Volley Aglianese. L’obiettivo è chiaro: fare meglio dello scorso campionato di D e lottare per le posizioni di alta classifica.

