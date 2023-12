Serie D. FolloGavo. Accolto il ricorso per la Coppa

Accolto il ricorso del Follonica Gavorrano per la gara di Coppa Italia con il Livorno dello scorso 29 novembre: i labronici, infatti, avevano schierato un giocatore squalificato. Il giudice sportivo si è dunque espresso in favore della società del presidente Paolo Balloni.

"Il Giudice Sportivo – si legge nell’esito del ricorso – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Us Follonica Gavorrano, con il quale si deduce la irregolare posizione del calciatore Gianmarco Bassini tesserato per l’Us Livorno accoglie il reclamo e infligge all’Us Livorno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di non addebitare la tassa di reclamo".

Il Follonica Gavorrano accede dunque, come previsto, ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie D, gara al momento prevista per il prossimo 14 febbraio 2024 sul terreno di gioco della Casatese.

Inutile, quindi, la vittoria sul campo ottenuta dalla formazione amaranto.