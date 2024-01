Serie D. Il "Giorgio Peri» si impone per 3-2 sul Capannoli

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania vince il braccio di ferro con Capannoli. La formazione femminile di serie D, al rientro in campo dopo la sosta, ha battuto 3-2 (25-23, 25-23, 21-25, 17-25, 15-9) il Capannoli in casa. Vittoria rinvigorente per la formazione guidata da Francesco Alpini. E’ stata una partita all’ultimo respiro per le ragazze di coach Alpini che sono riuscite, in un altalena incredibile di punti, ad aggiudicarsi i primi due set per 25-23. Parziali che vedono le ragazze di casa impegnate in una battaglia di attacchi contro una grande difesa, arma davvero importante per la squadra ospite, ma con grinta trascinate da una Kristel Marku infallibile le atlete grossetane hanno tenuto avanti la testa. Nel terzo e quarto set invece la partita si è messa in salita a causa di qualche errore di troppo e alcuni risentimenti fisici. Il tie break è un’altra storia, partendo con un 7-1 che poi conduce alla vittoria.