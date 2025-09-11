Serie D In coppa il prossimo 8 ottobre. "Fosso» con Ancona

Il Fossombrone domenica ospiterà (ore 15) al Comunale ‘Bonci’ l’Unipomezia reduce dal pareggio casalingo (1-1) contro il Teramo. La società avverte che la prevendita dei biglietti per la gara è attiva presso la segreteria della società (stadio comunale) Claudia Tabacchi, in Corso Garibaldi 164 e online sul circuito di biglietteria Liveticket (www.liveticket.it/fossombronecalcio). Il costo del biglietto è di 15 euro (posto unico) e l’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni e che è inoltre previsto il servizio di biglietteria allo stadio per la tifoseria locale e ospite. D’obbligo il documento di riconoscimento.

Coppa Italia serie D. Il Fossombrone, dopo aver superato il primo turno di questa competizione battendo ai calci di rigore la Vigor Senigallia (8-7,) scenderà in campo (a Fossombrone) contro l’Ancona mercoledì 8 ottobre alle ore 15. Il match è valido per i 32esimi di finale. La vincente di Fossombrone- Ancona affronterà poi la vincente di Foligno-Atletico Ascoli.

