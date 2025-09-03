Serie D maschile: diramato il calendario. Le ambizioni di Zona Mazzoni e Avis Volley

L’ambiziosa Zona Mazzoni Pieve Volley, la matricola Avis Volley Pistoia: due squadre giovani, ma pronte a stupire in una serie D maschile di buon livello. Le due formazioni sono state inserite nello stesso girone, il B. La "prima" sa di eccezione: entrambe debutteranno di domenica, per la precisione domenica 12 ottobre: l’équipe nata dalla collaborazione tra Vigili del fuoco e Pieve a Nievole a Bibbiena contro il Casentino Sport Club, l’Avis, che ha avuto in dote proprio la domenica per le partite, alla palestra Anna Frank di Pistoia contro la Sales Volley Firenze.

Torneranno a giocare di sabato, al secondo turno d’andata, in programma il sabato successivo: la Zona ospitando all’"Anna Frank" il Firenze Volley, l’Avis a Pisa, in casa del Dream Volley.

Per gli attesissimi derby bisognerà attendere l’anno nuovo, il 2026: quello d’andata è stato messo in calendario alla penultima giornata, domenica 11 gennaio (e sarà l’Avis a ospitarlo); quello di ritorno, sabato 2 maggio, con la Zona padrona di casa.

Identica durata della pausa natalizia e pasquale, stesso data di chiusura della regular season di C femminile e D donne, segnaliamo la doppia trasferta della Zona Pieve al terzo e quarto turno d’andata, rispettivamente a Firenze con la Sales e a Lido di Camaiore con l’Upc Volley.

Finale di annata sportiva in salita per ambedue: dall’weekend del 18-19 aprile a sabato 9 maggio, infatti, la Zona Pieve affronterà Graziella Green Arezzo e Avis Volley davanti ai propri tifosi, Norcineria Toscana e Polisportiva Savinese a Foiano della Chiana e Alberolo di Monte San Savino; per l’Avis, invece, impegni interni con Firenze Volley e Casentino Sport Club ed esterni consecutivi a Firenze col Firenze Ovest e Pistoia con la Zona Pieve. In sostanza, ci sarà da divertirsi, specie per gli appassionati.

G.B.