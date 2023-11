Serie D maschile. L’Invicta di Ferrari si impone 3-1 sul Pisa Migliarino

Bella vittoria per la formazione maschile dell’Invictavolleyball nel campionato di serie D regionale. La formazione allenata da coach Enrico Ferrari ha ottenuto un bel successo imponendosi 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-21) nella terza giornata di campionato contro il Dream Volley Pisa Migliarino. I grossetani, davanti al pubblico di Marina di Grosseto, nell’anticipo di campionato, hanno dato sfogo a tutte le proprie abilità tenendo a bada gli avversari che sono riusciti a vincere solamente il terzo set. Nonostante il netto successo i ragazzi dell’Invictavolleyball hanno dovuto faticare, visto come i pisani si sono dimostrati combattivi, con un ottimo rendimento in attacco. Nel terzo set venuta fuori qualche lacuna, con alcune giocate errate che hanno fatto quindi rientrare in partita il Dream Volley Pisa Migliarino. Fondamentale l’apporto della panchina grossetana, con Ferrari che ha fatto ruotare il sestetto.