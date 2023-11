Serie D: parla l’ormai ex tecnico azzurro dopo la decisione della società. Bencivenni: "Esonerato con una fredda telefonata. Ho dato tutto ma non è bastato per la Sangio»

SAN GIOVANNI

"Ho dato tutto me stesso, anima e corpo ma evidentemente non è bastato". Come noto, dalla tarda serata di lunedì Gabriele Bencivenni (nella foto) è stato sollevato dalla guida tecnica della Sangiovannese e il quarantaquattrenne di Faella ha affidato ai social il suo saluto alla piazza dopo il suo altalenante cammino in campionato che ha portato nove punti nelle sue dodici gare di gestione.

"Preferivo altre modalità che una fredda telefonata ma non porterò certo nessun rancore per questo. Fa parte del gioco della vita, non solo del calcio. Chi mi conosce – afferma Bencivenni – sa come sono fatto, non esistono se, non esistono ma. E’ una logica che non mi appartiene. Esistono responsabilità. Ho sempre messo la faccia in tutte le occasioni che era doveroso fare, così come stavolta. Fuggirne non è da me. Io ho allenato questo gruppo, io ho fatto le scelte, che alla luce di numeri sono evidentemente risultate errate. In quanto allenatore, io sono il responsabile. Il resto non mi interessa. Io mi assumo le mie. Essere uomo mi è stato insegnato dai miei genitori, valore che ho sempre cercato di trasmettere a tutti i miei ragazzi. Onestà e lealtà, sempre e comunque".

Aldilà di come si è conclusa questa esperienza i ringraziamenti non mancano.

"Ringrazio invece pubblicamente tutta la Sangiovannese, dal presidente Serafini a tutti i suoi componenti, oltre a tutto il Comitato bianco azzurro, nei suoi due massimi esponenti Marco Merli e Maurizio Minghi, per l’opportunità ricevuta. Ringrazio i miei collaboratori lo staff medico gli accompagnatori e l’addetto stampa".

Massimo Bagiardi