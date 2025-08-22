Serie D. Riparte l’Aglianese. Dimenticare il passato è il primo obiettivo

Inizierà mercoledì 27 agosto, con il raduno alla palestra Sestini di Agliana, la stagione 2025/26 della prima squadra del Volley Aglianese. Agli ordini dei tecnici Flavio Cesarini e Daniele Pollicino, giunti dal Carpe Diem Sieci Pontassieve, si ritroveranno le alzatrici Sara Maceo (2007, in foto), nell’ultima stagione alla Nottolini Capannori, e Giulia Angeli, 2007 lo scorso anno impegnata con la formazione di Prima Divisione neroverde. I liberi saranno Agnese Barni, 2006, confermata, e Matilde Migliorini, le centrali Ester Magi, del 2008, confermata, Ginevra Bonacchi, 2006, promossa dalla Prima Divisione, e Chiara Santini, 2010, prelevata dall’Under 16 aglianese. Ecco poi le attaccanti Rebecca Vettori, 2008, confermata, Sara Gerl, 2006 ex Prato, Vittoria Iozzelli, pistoiese del 1997 ex Porcari, Elena Assilli, 2007 dai 29 Martiri Prato, e Adele Marra, 2005, promossa dalla Seconda Divisione. "La tredicesima e quattordicesima atleta saranno convocate di partita in partita dalle compagini del vivaio" ha fatto sapere il direttore sportivo neroverde Fabio Galeotti. Curiosità: l’ultima aggregata al gruppo è stata la regista Angeli, che ha sostituito Teresa Risaliti, classe 2006 cresciuta nel vivaio del Volley Aglianese, da poco trasferitasi c al Pistoia Volley La Fenice.

G.B.