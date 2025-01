Serie d. San Donato riparte dal ds Ghinassi: "Sono onorato»

Con la preziosa vittoria esterna sul campo dell’Orvietana, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci compie un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Boccata d’ossigeno utile a ricaricare il morale e guardare con più ottimismo al futuro, con altre ben tredici gare da affrontare per arrivare al traguardo. Un San Donato che in vista della prossima sfida casalinga contro il Seravezza, secondo in classifica con il Grosseto, sta affilando le armi per difendere quel tesoretto di punti salvezza costruito nelle ultime partite. Ma la società guarda anche al futuro, sperando che sia ovviamente in serie D.

Il club gialloblù è consapevole che per nuovi obiettivi futuri sia necessario programmare l’attività. Un nuovo percorso di costruzione e programmazione, posizionando e delineando i tasselli giusti nel nuovo scacchiere. In tale direzione va la riconferma per la prossima stagione di Tommaso Ghinassi (nella foto) nella veste di direttore sportivo della prima squadra di serie D.

"Ringrazio la società del San Donato Tavarnelle – dichiara il direttore sportivo, Tommaso Ghinassi – per la fiducia e la stima che mi è stata riposta nel rinnovarmi questo incarico. Il nostro intento è quello di continuare a lavorare per giungere a una salvezza tranquilla – conclude il diesse Ghinassi – per poter gettare quelle basi necessarie per una programmazione solida e futura". G. Puleri