Settebello e Setterosa. Poker pratese con vista Nazionale. Ecco chi è andato ai collegiali

Due giorni fa si sono chiusi i collegiali del Settebello e del Setterosa, in vista delle competizioni internazionali che si terranno nel 2024. E fra i convocati c’erano in tutto ben quattro pratesi, a conferma di quanto la città stia dando al movimento della pallanuoto. Iniziando dalla Nazionale femminile: ad Ostia, dove si è svolto il collegiale, il commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato sia le "veterane" Chiara Tabani e Giuditta Galardi che Sara Cordovani, con quest’ultima che mira a ritagliarsi sempre più spazio.

Più o meno in contemporanea, Recco ha ospitato l’Italia maschile. E fra i giocatori chiamati dal commissario tecnico Alessandro Campagna non poteva mancare Lorenzo Bruni, che anche in questo primo scorcio stagionale si sta confermando fra i migliori al mondo nel suo ruolo. La qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, insomma, passerà con tutta probabilità anche da Prato.

g. f.