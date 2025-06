Settimana di podismo a Modena: tre eventi non competitivi per tutti

Altra settimana ricca di impegni podistici a Modena e provincia, un vero tour de force per tapascioni e runner che non temono il caldo, all’insegna della camminata aperta a tutti senza competizione agonistica. Sono previsti ben tre appuntamenti in quattro giorni.

Dopo la corsa di Collegara di mercoledì sera, con il Modena Rugby che ha proposto una organizzatissima non competitiva con partenza e arrivo allo stadio del Rugby, stasera alle 19,30 sarà Magreta ad ospitare il circo delle tende dei gruppi podistici. Gli attivissimi Kaos Runners ripropongono la loro Corrimagreta, festosa corsa/camminata non competitiva con percorsi da 3,5 a 9,5 km.

A Sorbara in piazza dei Tigli venerdì torna, per la 34° volta, la camminata della festa dell’Unità. La partenza è fissata alle 19.45 e vi saranno due percorsi da 3,5 ed 8,5 km.

Domenica il clou della settimana, che sarà a Campogalliano: qui la Pol. Campo, nata da una costola della Pod. Madonnina e ora molto attiva sotto la guida di Sandra Ferrarini, ripropone la Verdelaghi (nella foto), una non competitiva ben partecipata e particolare per il valore naturalistico, in quanto si svolge interamente nell’area dei laghi Curiel. Sono disponibili tre percorsi di 4,5, 8,5 ed 11,5 km. in massima parte sterrati; la partenza è alle 9 in via Mattei 15.

Per informazioni: www.modenacorre.it.

Giuliano Macchitelli