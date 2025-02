Sfatare il tabù dei quarti. Casalgrande ci prova

La Casalgrande Padana vuole sfatare il tabù dei quarti di Coppa ma avrà bisogno di un’impresa. Il team ceramico esordisce alle 18 alla Play Hall di Riccione nelle Final Eight della Coppa Italia femminile, affrontando la Cassa Rurale Pontinia: un avversario storicamente ostico, che peraltro ha vinto entrambi i precedenti stagionali in campionato (34-26 in terra laziale e 28-21 al PalaKeope nella seconda giornata di ritorno) e arriva in terra romagnola per giocarsi a fondo le chances di alzare il trofeo.

Casalgrande, invece, ha perso le ultime 3 gare di campionato ma ha il vantaggio di non avere nulla da perdere: le ragazze di Barani sono in linea con i piani di salvezza diretta e scendono in campo da sfavorite, ma non per questo alzeranno bandiera bianca prima di combattere. Da contenere, sicuramente, è l’attacco avversario: guidata da Colloredo e Manojlovic, Pontinia ha il miglior rendimento offensivo del massimo campionato, con 602 centri in 18 apparizioni.

Chi sa come fare strada nel torneo è Elena Barani, tecnico della Casalgrande Padana, che ha vinto la manifestazione ben 9 volte da giocatrice: "Disputare le Finals significa avere ottenuto risultati di buon valore nella prima parte di stagione e credo che questo costituisca un merito rilevante per la squadra. Affrontiamo una Pontinia che ha inanellato una serie impressionante di risultati e Casalgrande, peraltro, non ha mai superato i quarti nella propria storia: corsi e ricorsi storici, tuttavia, sono fatti per essere smentiti, anche perché le ragazze mi stupiscono ogni giorno per valori tecnici e dedizione. E’ una gara secca e senza appello, dobbiamo provarci".

Ieri si è giocato il primo quarto di finale, con Salerno che ha sconfitto Ferrara 23-21. I campani saranno gli avversari di domani (ore 14) di Casalgrande in caso di passaggio del turno.

Gli altri quarti: Erice-Leno e Cassano Magnago-Brixen Sudtirol.

Foto: Marianna Orlandi (Casalgrande Padana)