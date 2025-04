Sfida al vertice in A2 femminile: Galli contro Logiman Broni al Palagalli

Siamo già alle quattro regine dell’A2 femminile. Sicuramente le migliori viste finora: Mantova, Galli, Treviso e Broni.

Le valdarnesi di Nacho Garcia sabato incontreranno la fortissima Logiman Broni, cittadina vicina a Pavia. La gara sarà giocata al Palagalli, con inizio alle ore 21. Sarà una sfida bollente, in cui le due squadre si contenderanno la finale. Sono due belle e quotate compagini, capaci di vincere. Quindi, nessun pronostico si può azzardare. Una partita tutta da vedere. Il pubblico sarà folto per incitare le contendenti, in particolare ci saranno tanti valdarnesi.

"La gente ci ha dato un bel sostegno, in particolare nel finale, guidandoci verso la vittoria", commenta la vice capitano playmaker Marta Rossini, che aggiunge: "Ora tutto può succedere. Noi siamo preparate per centrare l’obiettivo. La Broni è squadra ben attrezzata, fortissima, ma noi siamo motivate, decise a metterle in difficoltà. Dobbiamo dare il meglio che possiamo, con calma e giocando serenamente, con testa e gambe. Stiamo bene, siamo motivate, con una grande voglia di farcela. Ripeto partita delicata, ma noi siamo impegnate a giocare bene".

Sulla stessa lunghezza d’onda la compagna la guardia Flavia De Cassan: "Avremo sabato un compito assai impegnativo col Broni. Sarà sfida dura, ma siamo determinate. La vittoria col Trieste ci ha galvanizzato, e vogliamo fare di tutto per darle seguito".

Giorgio Grassi