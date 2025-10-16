Sfida all’ultima curva. In Autodromo si decide l’International Gt Open

L’Autodromo di Monza è pronto a ospitare da venerdì a domenica l’atto conclusivo dell’International GT Open, con una gara mozzafiato sulla distanza di 500 chilometri. Un epilogo thrilling per una stagione che si deciderà sul filo del rasoio, con tre equipaggi in 11 punti e il titolo assoluto ancora in palio. Per la 19esima volta in vent’anni, sarà l’ultima curva a incoronare i campioni della serie GT europea. A riaccendere i riflettori è stata la coppia formata da Tommaso Mosca e Carl Bennett, che a Barcellona ha conquistato la terza vittoria stagionale sulla Ferrari di Af Corse. Il duo italo-britannico si è portato a 11 lunghezze dal leader, l’ungherese Levente Révész (Mercedes-Motopark), e a 6 dalla coppia Audi campione in carica, composta dall’austriaco Simon Reicher e dal tedesco Christopher Haase (Eastalent Racing). In Pro-Am, Steve Jans e Aaron Walker (Mercedes-GetSpeed) guidano la classifica con un punto di vantaggio su Valentin Pierburg e Dominik Baumann (Mercedes-Sps). Nella classe Am, Gino Forgione e Michele Rugolo (Ferrari-Af Corse) si presentano con 4 punti di margine su Mark Sansom (McLaren-Garage 59). Ogni sorpasso a Monza potrebbe riscrivere la classifica. L’Autodromo ospiterà anche l’Euroformula Open (Formula 3), col polacco Tymek Kucharczyk (Bvm Racing) in testa sul coreano Michael Shin e il cingalese Yevan David (entrambi Motopark); la GT Cup Europe, guidata dall’italiano Luca Franca e dal guatemalteco Ian Rodriguez; e la GB3, il monomarca britannico con monoposto Tatuus. Il programma si apre giovedì coi test collettivi (15.35-16.35), seguiti venerdì dalle prove libere (11.42-12.42 e 16.12-17.12). Sabato terza sessione di libere (9-9.40) e qualifiche (11.35-12 per il primo pilota, 14.50-15.15 per il secondo). Il clou domenica, con la gara alle 11.45. L’ingresso è libero, parcheggio a pagamento sabato e domenica. Non solo motori: la Fanzone offrirà food truck, attività per bambini, dj set e domenica pomeriggio ci sarà il Gruppo cinofilo della protezione civile di Cinisello.