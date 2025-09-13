Sfida tricolore per Antonio Licata. Titolo dei welter contro De Filippo. E due ragazze vanno in nazionale

Settembre è sinonimo di ripartenza per tutto il mondo dello sport. Non fa eccezione Ferrara Boxe, che ha ripreso le attività a pieno regime e nel giro di qualche settimana accenderà i riflettori su tutti i propri atleti di riferimento. Inutile dire che il match più atteso in assoluto vedrà protagonista Antonio Licata, che venerdì 10 ottobre al palasport San Carlo di Rezzato (provincia di Brescia) affronterà Michele De Filippo nell’incontro che metterà in palio il titolo italiano dei pesi welter. Licata lo detiene ad interim dopo il successo maturato al palasport di Ferrara contro Patrizio Moroni, mentre De Filippo aveva conquistato la cintura tricolore in precedenza ma non aveva potuto difenderla nella nostra città a causa di un infortunio rimediato in extremis. I due pugili non vedono l’ora di incrociare i guantoni per verificare chi è davvero il più forte welter del nostro Paese. L’allievo di Roberto Croce è nel bel mezzo della preparazione, e a fine agosto è volato in Lituania per allenarsi con Eimantas Stanionis, uno dei migliori welter in campo internazionale con una sola sconfitta all’attivo (contro l’attuale campione del mondo) nel corso della propria carriera.

Le sessioni di sparring con l’atleta lituano hanno aiutato molto Antonio nel percorso verso il titolo, anche perché Stanionis possiede caratteristiche simili a quelle di De Filippo. Una grande opportunità, nata perché l’entourage di Stanionis ha individuato in Licata un perfetto sparring partner, con qualità tecniche analoghe a quelle del pugile che lo ha messo al tappeto. Intanto, Ferrara Boxe sorride per la convocazione in nazionale italiana under 15 di due atlete del vivaio del maestro Croce: Chiara Roveggio (46 kg) e Greta Prosperi (48 kg). Le due Azzurrine lavoreranno a Napoli fino a lunedì prossimo in vista dell’Europeo Under 15 in programma tra fine ottobre e inizio novembre in Croazia. Se Prosperi è già sicura di un posto nella competizione continentale, Roveggio dovrà conquistarselo battendo la campana Maria Annunziata in un test match che scioglierà le riserve per la partecipazione all’Europeo.

Stefano Manfredini