Sfide cruciali nella penultima giornata di Serie C di pallanuoto maschile, Formigine e Modena alla prova.

Penultima giornata del girone di andata, nei due gironi di Serie C di pallanuoto maschile che interessano le tre squadre della nostra provincia: il turno prevede per loro impegni piuttosto complicati, ma solo nel caso dell’Onda Blu Formigine importanti per la classifica. I ragazzi formiginesi saranno impegnati questa sera alle 20 alla Piscina Comunale di Cremona contro la Bissolati, formazione ben accreditata, ma fino ad ora molto altalenante: i ragazzi di Pierantoni giocheranno con un orecchio a Preganziol dove i locali ricevono Parma, visto che la lotta per salvarsi nel girone veneto è circoscritta a Formigine, CSS Veron ed appunto Preganziol. Nel girone emiliano-marchigiano, doppia sfida tra le squadre modenesi, e due marchigiane appunto, con la Coopernuoto Carpi che alle 20 riceve una Jesina in costante crescita, mentre il Penta Modena rischia la quarta sconfitta consecutiva a Fermo contro la locale Fermana Nuoto & Pallanuoto, seconda in classifica a pari punti con i bolognesi della Persicetana, che giovedì ha vinto il recupero a Ravenna. Pallanuoto, Girone 3 - recupero: Ravenna-Persicetana 7-11.

Classifica: RN Bologna punti 21, Fermo e Persicetana 13, Jesina 12, S.Severino 10, Moie 9, Coopernuoto (&) 8, Penta Modena (7), Ravenna 4, Sterlino 3. (&) = due punti di penalizzazione. m.c.