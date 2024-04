Sfilano in passerella i nostri campioni. Ecco gli atleti che hanno onorato la città

Si è svolta nella sala consiliare, alla presenza del vicesindaco Francesca D’Alessandro e dell’assessore Riccardo Sacchi, la premiazione per le eccellenze sportive maceratesi distintesi per i risultati ottenuti. Gli atleti che hanno ricevuto la pergamena del "Premio Macerata Più", riconoscimento simbolico istituito dal Comune per sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’amministrazione comunale. Ecco i premiati e le società. Ginnastica Macerata. Arianna Ciurlanti (categoria Senior- prima agli Europei 2023 - Team Racking), Guenda Cherubini (Junior - seconda agli Europei 2023 – Individuale), Matilde Miceli (Junior - terza agli Europei 2023 - gruppo Aerodance), Diana Marchetti (Allieve A1- prima ai Campionati italiani 2023- Individuale e Gruppo), Norah Leoperdi (Allieve A2 - seconda ai Campionati italiani 2023 - Individuale e Coppia - Trio – Gruppo), Beatrice Ortenzi (Allieve A2 - terza ai Tricolori 2023 - Individuale e prima Gruppo 2023), Anna Pinzi (Junior- terza ai Tricolori 2023 – Individuale), Matilde Ottaviani (Allieve - prima ai Tricolori 2023- Individuale - Coppia - Trio – Gruppo), Angelica Garbuglia (Allieve A2 - terza ai Tricolori 2023 Individuale e prima classificata - Gruppo –Trio), Ginevra Evangelista (Junior - terza all’Open Francia 2023 – Individuale), Margherita Paolucci (Junior - terza ai Tricolori 2023 Gruppo), Benedetta Pierluigi (Junior - terza ai Tricolori 2023 Gruppo), Anna Bisconti (Allieve - terza al Campionato interregionale 2023 - individuale), Alessia Moroni (Junior seconda al Campionato interregionale 2023 trio). Asd Scherma Macerata: Agata Parenti (categoria Bambine. Prima al Campionato interregionale di fioretto 2024), Pierpaolo Silvetti (categoria Ragazzi - Primo al Campionato regionale di sciabola 2023), Filippo Savoia (categoria Allievi - Terzo al Campionato regionale di fioretto 2023), Pietro Ciccarelli (categoria Giovanissimi - Secondo al Campionato regionale di fioretto 2023), Ilaria Palomba (categoria Cadette - Seconda alla gara regionale di spada 2023), Benedetta Pallotta (categoria Cadette - Terza alla gara regionale di spada 2023). Sef Macerata: Livio Bugiardini (campione europeo 2023 categoria SM75 specialità 200 e 400 metri e staffette azzurre 4x100 e 4x400 - Eletto atleta italiano master 2023). Asd Nuoto Macerata: Maria Chiara Cera (categoria Senior - Prima al Mondiale 2023 dei sordi nella 4X100 mista e nella 4X200 stile e Seconda nella 4X100 stile), Michele Calcagni (Categoria Juniores - Primo al Campionato italiano Sur flifesaving 2023 nei “90 metri sprint su spiaggia“), Tommaso Zaffrani Vitali (categoria Juniores - Secondo al Campionato Italiano Sur flifesaving 2023 nelle “bandierine su spiaggia“, Roberto Ripani (Categoria PTS5 - Terzo al Circuito italiano paratriathlon 2023).Virtus Pasqualetti: Filippo Castellaro (Campione italiano assoluto 2023 corpo libero), Matteo Levantesi (VCampione europeo di squadra 2023), Mario Macchiati (Campione italiano assoluto all around e parallele 2023), Tommaso De Vecchis, Andrea Cingolani e Paolo Principi (Campioni italiani di squadra Serie A1). Subbuteo Club Old Lions Macerata. Rocco Iarlori (Categoria Cadetti - Secondo alla Coppa Italia 2023 di Subbuteo tradizionale). Volley. Squadra pallavolo Puma (Campione d’Italia Csi del campionato 2022 2023).