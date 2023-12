Sgaravatto e Chubak davanti a tutti sulle Mura

Sgaravatto e Chubak primeggiano sulle mura estensi. Una mattina dell’Immacolata con la terza edizione dell’appuntamento podistico ‘Mura Trail’ e la camminata ‘aspettando il Natale’, organizzatoadalla Polisportiva Doro. Al via quasi trecento partecipanti. Il punto di ritrovo è stato in Corso Ercole d’Este nel suggestivo ‘sfondo’ della Porta degli Angeli, dove si è tenuto sia l’arrivo che la partenza. Un percorso di 4km da percorrere due volte. In testa al gruppo da subito il porta colori dell’Atletica Casone Noceto, il ferrarese Andrea Sgaravatto, che ha distanziato da subito Daniele Angelini, giungendo poi al traguardo con quasi due minuti di vantaggio. Tra le donne, bella gara e vittoria in solitaria dell’imolese Nadiya Chubak (Lughesina). In coda la camminata ‘aspettando il Natale’ alla scoperta dei monumenti dell’Addizione Erculea, che dopo aver attraversato gli Orti Estensi ha affiancato negli ultimi 2 km sulle mura i ‘competitivi’.

Le premiazioni degli assoluti, con quella femminile vinta da Nadiya Chubak (Lughesina) 31.57, seconda Isabella Morlini (Atletica Reggio Emilia) 32.14 e terza Arianna Romagnoli 34.47. Il podio maschile ha visto primo Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) 27.30, precedendo Daniele Angelini 29.03 e sul gradino più basso il giovane ferrarese Mattia Bergossi (Atletica Copparo) 29.25. Al termine si è proceduti alla consegna dei premi per la classifica finale delle società più numerose, che è stata vinta dalla Quadrilatero, seguono Corriferrara, Polisportiva Ferrariola, Podistica Finale Emilia e Salcus. "Siamo soddisfatti per la partecipazione – ha sottolineato Luciano Mazzanti presidente Polisportiva Doro – si tratta di una manifestazione che permette di mettere in evidenza la bellezza delle mura estensi e richiama lo storico Mura cross". Mario Tosatti