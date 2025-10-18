Sgs, si parte dall’Olimpic

Prenderà il via oggi alle 18 con l’insidiosa sfida di Massa Marittima contro l’Olimpic la stagione di serie B dell’Sdg Spezia Pallamano, che torna a calcare il parquet con un cambio in panchina: Michele Andreini ha preso il posto di Alessandro Perotto. Agli ordini del mister (coadiuvato da Laura Colonnata e Michele Mazzi, dall’allenatore portieri Gianluca Marcias e con il supporto tecnico di Marco Maci) ci saranno: Marco Fioravanti, Stefano Pesce, Matteo Galano, Michele Mazzi, Gianmarco Pelli, Federico Pelli, Flavio Scapazzoni, Francesco D’Ettorre, Francesco Romeo, Michel Fedi, Mattia Munno, Pantaleone Zizo, Davide Pallano, Yousef Hassan, Andrea Spadavecchia, Lorenzo Portonato Nikola Yosiof, Nicolas Bianchetti, Valerio Pesce, Samuele Tonelli, Alessandro Fabiani. "L’impostazione è basata sul gioco veloce – spiega Andreini – abbiamo nuovi inserimenti, giovani e persone che hanno ritrovato la voglia di giocare. Abbiamo iniziato da un mese e mezzo, giocheremo con una delle più forti in campionato e non siamo nella piena condizione; quando la raggiungeremo, guarderemo il risultato. Ora bisogna costruire un gruppo che vada avanti".

Per le giovanili, Laura Colonnata è responsabile tecnico del settore (under 14, under 16 e settore promozionale under 9 - 11 e 13) affiancata da Marcias e Maci e da giovani istruttori Gianmarco Pelli, Lorenzo Portonato e Flavio Scapazzoni. Per i minihandballplayer (3-5 anni) istruttrice Sara Chiappini con il supporto di Flavio Magazzino. È Colonnata a raccontare la nuova fase del club del presidente Cristian Mattioni. "Abbiamo avviato una riflessione su idee, obiettivi e priorità. Crediamo che la nostra missione sia formare persone e giocatori che sappiano rispettarsi in campo e fuori, pronti a sacrificare tempo ed energie per il gruppo. Da qui la scelta della coppia Andreini–Mazzi, ritenuta la più adatta a portare sul parquet e negli spogliatoi i nostri valori. Il settore giovanile è ricco di ragazzi che stanno imparando a giocare insieme". E continua il progetto ’Crescere giocando insieme’ con un tour della società, tramite il referente tecnico Salvatore D’Ettorre, nelle scuole per promuovere la diffusione della disciplina. Il week end della Sdg si chiuderà domani con l’under 14, che l’under 16 giocheranno a Grosseto.

Chiara Tenca