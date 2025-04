Shinkan Karate Ravenna trionfa ai Campionati Nazionali Interstile Wkaeda

Lo Shinkan Karate Ravenna è stato protagonista sabato scorso a Rimini ai Campionati Nazionali Interstile del circuito Wkaeda (World Karate Association e Discipline Affini), una giornata interamente dedicata al karate, dallo Shotokan al Goju-Ryu, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. La formazione bizantina ha conquistato medaglie in tutte le categorie e il secondo posto come miglior scuola d’Italia per risultati ottenuti. Un grande traguardo ottenuto dagli atleti Andrea Monferini, Manuela Dimaggio, Linda Savini, Samuele Marinelli e Diego Gaudenzi, laureatisi campionati nazionali, mentre Noemi Massa, Giorgio Berra e Liam Zattini hanno ottenuto importanti piazzamenti. Il bilancio finale dello Shinkan Karate è stato di 21 podi totali, di cui 17 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo. "È una grande soddisfazione vedere i ragazzi raccogliere i frutti del loro impegno e della loro dedizione – commenta il Maestro Monferini, Direttore Tecnico della scuola –. È un gruppo affiatato, di altissimo livello, sempre supportato da genitori presenti e appassionati. Complimenti a tutti".