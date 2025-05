Shinkan Ravenna trionfa alla Fujimura Cup: 5 podi e 3 ori per gli atleti italiani

Ottimi risultati per lo Shinkan Ravenna, impegnato con tre atleti all’International Fujimura Cup a Weddington in Svizzera, saliti 5 volte sul podio (3 gli ori), con 2° posto posto nel medagliere. Protagonista è stato Andrea Monferini, capitano della squadra e giovane atleta della nazionale FIKTA, che ha conquistato l’oro nel kata juniores individuale e nel kata a squadre e un argento nel kumite. A completare il successo italiano, Noemi Massa, oro nel kata cadetti; bronzo per Samuele Marinelli nel kata cadetti maschile. A Bellaria si sono svolte le competizioni giovanili organizzate dalla FIKTA in collaborazione con la scuola Budokan: la Coppa Italia riservata alle cinture marroni e il Trofeo Esordienti per le categorie 12/13 anni. I giovani atleti ravennati hanno brillato anche in questa occasione. Natan Siboni, Liam Zattini e Diego Gaudenzi hanno guidato la squadra verso il vertice della classifica generale, mentre le cinture marroni Samuele Marinelli e Giorgio Berra si sono distinti conquistando oro e argento nel kata e nel kumite individuale. Un oro è arrivato anche nella gara a squadre di kumite.