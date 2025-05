Shotokan Porcari trionfa a Metato: pioggia di medaglie per i giovani atleti

Shotokan Porcari ha fatto il pieno di medaglie alla prima gara dell’anno a Metato, frazione del Comune di San Giuliano Terme. La competizione è dedicata ai giovani atleti tra i 5 e i 14 anni e fa parte del circuito "Csen Karate Kids". Vediamo il dettaglio.

Nella categoria "Fanciulli", Francesco Bernacchi ha mostrato ottime capacità nel gioco del palloncino (una forma di combattimento simulato), nel kata (esercizio formale) e ha disputato con impegno il suo primo incontro ufficiale nel kumite Under 10 (combattimento con avversario), segnando, così, il debutto nell’agonismo. Tra i "Ragazzi" Leonardo Picchi si piazza terzo nel kumite Under 12 (32 kg) e Federico Francesconi ha conquistato il terzo posto nel kumite Under 12 (37 kg). Sadev Don Aloka Kudaliyanage ha brillato ottenendo, addirittura, la medaglia d’oro nel palloncino e il bronzo nel kata.

Nella categoria "Esordienti" Ivan Barsotti ha disputato buone prove, sia nel kata che nel kumite 38 kg, mentre Cristian De Feo ha centrato l’ambita medaglia d’oro nel kata e si è classificato secondo nel kumite 58-68 kg, dimostrando grande tecnica e concentrazione.

Fra i "Cadetti" Asia Bertolucci ha portato a casa un doppio terzo posto nel kata e nel kumite 42-47 kg. "Davvero tante congratulazioni a tutte le ragazze e i ragazzi – commenta il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari – e tanti complimenti agli istruttori Giovanni Bianchi, Paolo Giusti e all’allenatrice Lucia Scalone".

M. S.