Si accendo i motori del Rally Città di Pistoia. Percorso emozionante tra novità e tradizioni

È oramai tutto pronto, con la macchina organizzativa a pieno regime, per la 46° edizione del "Rally Città di Pistoia" che si correrà sulle strade della provincia nel prossimo weekend. La competizione, organizzata come sempre da "Pistoia Corse" in collaborazione con Aci, sarà valida per il Trofeo Rally Toscano oltre che per le serie promozionali R-Italian Trophy, Michelin e Pirelli Accademia. In questi giorni, però, gli organizzatori hanno ufficializzato quello che sarà il percorso leggermente modificato a causa di alcune strade provinciali non percorribili. Complessivamente, la distanza da coprire sarà di 304,530 km ma le prove speciali cronometrate saranno per complessivi 65 chilometri circa. In tutto, ci saranno sette "PS" in due giornate di gara, con tre impegni ripetere per due occasioni ed una per un giro soltanto.

Una prova, la prima e la terza, "Arcigliano" (distanza di 7,450km) viene riproposta dopo tre anni in una versione però più accorciata ed arrivo poco prima dell’abitato di Grati. La "Città di Quarrata" (sui 5,5km) avrà un finale diverso rispetto al passato, finendo nei pressi dell’abitato di Lucciano e sarà sede anche dello "shakedown" mentre restano invariate le sfide della domenica, con "Montevettolini" (7,3km) che parte subito fuori dall’abitato di Pozzarello per concludersi in località La Ciliegia e "Avaglio" (14,9km) che è anche la più lunga del tracciato e rappresenta un classico assoluto della manifestazione. Ricordiamo che la grande novità dell’edizione 2025, che farà fare a tutti un tuffo nel passato agli anni Ottanta, è la partenza e arrivo direttamente in piazza Duomo soppiantando la precedente esperienza del palco montato in piazza Gavinana.

"Si tratta del palcoscenico ideale – fanno sapere gli organizzatori – per far conoscere sempre più la disciplina e allo stesso tempo far passare il messaggio che il motorsport è radicato su Pistoia e il suo territorio, sarà decisamente di forte impatto, ospitando anche il riordinamento notturno tra le due giornate di gara. Confermata anche la location del parco di assistenza, sempre nella zona industriale di Sant’Agostino". La prova del "Pistoia" sarà anche l’ultima tappa del "Campionato Provinciale Aci – Memorial Roberto Misseri": dopo i risultati ottenuti agli altri rally ("Abeti" e "Valdinievole") in testa ci sono Alessandro Ciardi e Francesco Piliero con 11 punti e quindi uno dei due proverà a spuntarla anche se alle loro spalle c’è un terzetto (Giordano, Leporatti, Spinelli) distanziati di un solo punto. La prima auto, sabato, si metterà in moto alle 17.30 dal palco di piazza Duomo per svolgere subito le prime tre "PS", mentre l’arrivo del vincitore è previsto per domenica intorno alle ore 16.30 con il centro della città pronto ad accogliere il folto plotone di equipaggi al via.

