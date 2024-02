Si avvicina la seconda fase del campionato. Dragons in campo contro Agliana il 3 marzo La Fip ha annunciato la seconda fase per i Dragons in serie C, con un nuovo calendario per determinare la promozione in serie B interregionale. Le squadre qualificate si sfideranno in incontri di andata e ritorno contro formazioni del girone opposto. La fase inizia il 3 marzo e si concluderà il 14 aprile, con play-off per le prime 4 squadre e retrocessione per le altre. Il debutto dei Dragons è previsto per il 3 marzo contro Agliana.