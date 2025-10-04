Si è alzato il sipario sulle varie discipline. Apd San Gimignano: presentazione di tutte le squadre

Un notevole movimento sportivo all’interno della Apd San Gimignano. Nei giorni scorsi la presentazione delle squadre, nelle varie discipline, che compongono l’universo del sodalizio che ha al vertice il presidente Sergio Kuzmanovic (al centro nella foto), dalla pallavolo al calcio a cinque, alle altre realtà di questo universo che si basa sul contributo di atleti capaci di "fare comunità" secondo gli intenti del club. Una bella partecipazione all’evento introduttivo presso la Rocca di Montestaffoli a San Gimignano per le formazioni che sono sfilate in passerella alla presenza di un folto pubblico per accogliere e applaudire il gruppo. "L’educazione, il rispetto delle regole e degli avversari, l’aggregazione": questi alcuni dei pilastri indicati da Kuzmanovic, nell’illustrare i temi della nuova annata agonistica, sia per le giovanili che per le squadre maggiori dell’Associazione polisportiva dilettantistica che ha nel cuore delle Torri il proprio habitat naturale. Merito dell’apporto di tecnici, dirigenti e addetti ai lavori, che formano un nucleo di rilievo e danno vita al cuore pulsante delle attività in ambito agonistico, sociale e culturale, come si fa presente da parte dell’ambiente Apd. "I risultati sono importanti, ma allo stesso modo posseggono un’impronta significativa i valori che animano il nutrito gruppo dei tesserati, accanto a tutte le persone – conclude Kuzmanovic – che rappresentano le fondamenta dell’Apd San Gimignano".

Paolo Bartalini