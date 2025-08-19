Si è chiuso il torneo di beach soccer a Marina Romea. Il Bombonera al Corallo Follia

Al bagno Corallo di Marina Romea si è chiusa con la vittoria del Corallo Follia l’edizione n.22 della ‘Bombonera’, tradizionale torneo di beach soccer.

In finale, i vincitori hanno sconfitto il Corallo Umiltà.

I riconoscimenti individuali hanno visto il giovane Mattia Pasi premiato come miglior portiere, l’intramontabile bomber Riccardo Innocenti (50 primavere) come capocannoniere e Filippo Guerra come miglior giocatore per impegno e dedizione.

Menzioni speciali anche per Leonardo Palmeri (Sky Team), Gaetano Fiore (Celeste), Riccardo Geminiani (Heard Bulls), Elia Ravagnani e Damiano Maiorano (Corallo Umiltà).

Il torneo di Marina Romea si è confermato spettacolo di sport, amicizia e fair play, con il pubblico protagonista a bordo campo tra cori e striscioni.

L’appuntamento, come assicurano già oggi gli organizzatori, è già fissato alla prossima estate per la l’edizione n.23 della Bombonera.

E sarà, ancora una volta, uno spettacolo fatto di agonismo, sorrisi e gol da ricordare con gli amici.