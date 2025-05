Si fa in salita la corsa scudetto. Forte, doccia ghiacciata nel finale

forte dei marmi

1

lodi

2

FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ambrosio F., Ipinazar P., Ipinazar F., Borgo, Rossi. All. De Gerone.

LODI: Grimalt, Faccin, Najera, Compagno, Antonioni, Giovannetti, Fernandes, Nadini. All. Bresciani.

Arbitri: Eccelsi-Hyde.

Reti: 13’pt Nadini; 7’st Borgo, 24’st Compagno.

FORTE DEI MARMI – Si dice che quando le forze in campo si equivalgono, o quasi, siano i dettagli a fare la differenza. Così è stato anche stavolta. Peccato che a leccarsi le ferite sia stata la Canniccia Motor Club Forte. I rossoblu perdono gara 1 2-1 e lo fanno, beffa assoluta, a 27 secondi dalla fine. Beffa nella beffa, l’aver incassato rete da Compagno, uno degli alfieri dell’ultimo bellissimo scudetto. E così il Lodi, vero incubo del Forte, fa 4 successi in altrettanti scontri diretti, ma chi pensasse che i lombardi abbiano qualcosa in più del Forte, eccezion fatta per la praticità, farebbe un grosso sbaglio.

Partita che inizia con il Forte che dà subito la sensazione di poter gestire la partita. Infatti, mentre Gnata sbriga solo l’ordinaria amministrazione, Grimalt si rende subito protagonista. Ambrosio, nei primi 9’ ci prova almeno tre volte, ma il portierone lombardo respinge. Al 13’, quasi inaspettatamente, arriva il primo dettaglio che detona la contesa: Nadina soffia una pallina a centropista e si invola verso Gnata sorprendendolo con una veronica da grande giocatore (6° gol per lui in questi playoff). Il Forte incassa, non si scompone, ed impiega pochissimi secondi per reagire: prima Grimalt è bravissimo su Torner, poi lo stesso copione tocca anche a Borgo. L’ultima azione pericolosa della prima frazione al 17’ e stavolta è Gnata a rispondere da campione su Najera.

Nella ripresa il copione non cambia con il Forte in attacco e al 7’ arriva il secondo episodio degno di nota: Borgo parte in contropiede ed esalta i riflessi di Grimalt, la pallina torna quasi subito in possesso del Forte e Pato Ipinazar viene atterrato da Najera. È blu per Najera e conseguente tiro diretto del quale si occupa Borgo. L’asso fortemarmino, dopo una serie di ganci, alza la pallina di taglio e conclude con una schiacciata vincente che vale l’1-1 (per il talento di Beeganze sono 7 trasformazioni su 14 tentativi in stagione). Al 16’ Ambrosio chiama Grimalt alla respinta, stessa cosa fa Rossi appena 1’ dopo, ma Grimalt è in stato di grazia respingendo addirittura di casco e, non pago, si ripete subito dopo sulla conclusione di Ambrosio in caduta. Poi a 27 secondi dalla fine la perla di Compagno, che inventa il diagonale dalla distanza che sorprende Gnata con l’aiuto della traversa.

Mercoledì al PalaCastellotti ci sarà subito da reagire, ma questo Forte ne ha le capacità e anche Mirko De Gerone ne è convinto: "Sconfitta immeritata. Paghiamo a carissimo prezzo una cattiva gestione finale. Dovevamo avere più pazienza, anche perché loro erano già a 9 falli". Sergio Iacopetti