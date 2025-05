Si gioca domani. New Rimini, arriva Godo. I Falcons impegnati a Modena

La doppia bruciante sconfitta con gli Athletics lascia spazio, in casa New Rimini, alle due partite interne con Godo. Si gioca domani allo stadio dei Pirati, con playball alle 15 e alle 20. La squadra di Dorian Castro, che ha molto dai due partenti Aiello (0-1, 1.80) ed Herrera (2-0, 0.48), deve cercare di ottenere un contributo di maggior efficacia da parte dei rilievi, in modo tale da trovare solidità per l’intero arco della partita. Domani, con Godo, occhio al sempreverde Galeotti (1-1, 3.07) e a Campos (0-2, 3.18), ma anche a un Mattia Bucchi fin qui molto caldo nel box (10/20, 500 netto). In prospettiva primi due posti, si tratta di due gare da non sbagliare per New Rimini.

Prima trasferta stagionale per i Torre Pedrera Falcons, impegnati domani a Modena (ore 15 e 20) in casa della principale favorita del girone E per raggiungere i playoff. Sul monte modenese i pericoli arrivano da Infante (0-1, 2.81) e Calero (1-1, 3.21), ma anche dal quasi 60enne Cipriano Ventura, ancora capace di essere efficace in Serie A. Modena propone nel box un cliente pericoloso come l’ex Fortitudo, Eladio Russo (440), oltre che Cirilli (278), Vasquez (278) e Guevara (273).

Sfida complicata ma senza pressioni, per i Falcons. I riminesi hanno avuto fin qui un Cianci da 333 e un Giovannini da 308 e vogliono crescere. C’è fiducia per il futuro.