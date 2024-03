Sibe, il cuore non basta. Mens Sana troppo forte

Dragons ko contro la Mens Sana Siena. La Sibe Gruppo AF disputa una gran partita al PalaSclavo, ma alla fine esce sconfitta per 87-78, con un finale biancoverde griffato da percentuali di tiro importanti dall’arco dei tre punti. I rossoblù hanno poco da rimproverarsi: hanno tenuto resta alla Mens Sana e per larghi tratti hanno anche condotto nel punteggio. Ma andiamo con ordine. Partono forte i pratesi, che nel primo quarto fanno il bello e cattivo tempo e arrivano alla prima sosta sul 14-9. Il secondo quarto sembra iniziare come il primo, ma dopo il time-out chiamato dai padroni di casa la partita cambia. Sabia e Cucini segnano con regolarità e il pareggio arriva un minuto dopo (19-19). La tripla di Puccioni sigla il sorpasso delle Note di Siena, sicuramente più intonate rispetto ai primi dieci minuti, fino ad arrivare al 24-20 siglato da un ispiratissimo Prosek. Capitan Staino rimette però in carreggiata i pratesi con una tripla (24-23). La Mens Sana tiene il vantaggio all’intervallo lungo (39-36). Al rientro in campo dagli spogliatoi si combatte punto a punto e il terzo quarto si chiude con i Dragons avanti di misura 61-60. L’ultimo quarto è da brividi, con continui capovolgimenti di fronte, fino agli errori decisivi ai liberi di Staino, che spalancano a Siena la possibilità di guadagnare un margine decisivo. Prato dovrà quindi attendere fino a domani alle 18, quando alle Toscanini arriverà il Pino Firenze.

L.M.