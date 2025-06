Siena Hockey trionfa ai Campionati Nazionali FISR in Emilia Romagna

E’ stata una spedizione ricchissima di soddisfazioni e trionfi quella di Bologna ai Campionati Nazionali FISR Pattinaggio Obbligatori per il Siena Hockey che in Emilia Romagna nei giorni scorsi ha ottenuto risultati straordinari. Davvero ottime infatti le prove per le atlete del Siena Hockey nella vetrina dei Campionati Nazionali specialità obbligatori. Le ragazze della divisione nazionale hanno regalato emozioni e medaglie, confermando l’altissimo livello raggiunto dalla società.

Giada Cigni (nella foto) ad esempio si è laureata Campionessa Italiana nella Divisione A, con una performance impeccabile. Un sogno che diventa realtà per Giada che conquista il titolo di Campionessa nazionale FISR nella specialità Obbligatori Div A. Un risultato straordinario, mai raggiunto prima nella storia della società senese, reso possibile dal talento, dalla determinazione e dal duro lavoro di Giada, delle sue allenatrici Alice Stabile e Sara Melaccio, e di tutto lo staff tecnico del team.

Molto bene anche Ginevra Cigni che conquista il terzo posto nella Divisione C, dimostrando grande determinazione. Ottimi piazzamenti anche per Arianna Aprea (5ª Divisione A) e Zoe Ndidi Okpokpo (6ª Divisione D), entrambe fuori dal podio per un soffio. Un risultato straordinario per il gruppo guidato dalle tecniche Alice Stabile e Sara Melaccio, che ha conquistato come detto per la prima volta un titolo nazionale di Federazione.

Questo successo segna una tappa storica per tutta la società del Siena Hockey, ormai tra i team ai vertici del pattinaggio regionale e pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche a livello nazionale come il weekend di Bologna ha dimostrato.