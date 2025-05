Siena ospita i Campionati italiani paralimpici di scherma 2025

Siena, tra qualche giorno, farà nuovamente da palcoscenico a un attesissimo grande evento sportivo. Si svolgeranno nella città del Palio, da venerdì a domenica, i Campionati italiani paralimpici e non vedenti 2025. Scenderanno in pedana i grandi protagonisti della scherma azzurra in carrozzina, dai partecipanti ai Giochi paralimpici di Parigi 2024 alle nuove leve che in questa prima stagione di Coppa del mondo del nuovo quadriennio – che condurrà verso Los Angeles 2028 – si stanno affermando a livello internazionale.

A fare gli onori di casa sarà il campionissimo Matteo Betti che nella trasferta in terra francese ha conquistato l’ennesimo cimelio della scintillante carriera, la medaglia di bronzo. Per lo schermitore senese, un debutto ‘speciale’. "Ebbene sì, questa è proprio una chiamata alle armi – ha affermato Betti –. Sabato prossimo, per la prima volta in carriera tirerò in una competizione ufficiale a Siena, a casa mia. Sarebbe ganzissimo se i tifosi di tutte le squadre della città, con i loro colori, con le loro bandiere, venissero al PalaCorsoni, in via Luciano Banchi, a fare il tifo per provare a conquistare insieme il titolo italiano!".

Per la Federazione il movimento paralimpico ha un valore inestimabile: lo testimonia il fatto che dal 2011 ha inserito nella propria attività anche la scherma in carrozzina, ponendosi dunque come esempio di inclusività. Un concetto autentico, espresso dai ritiri congiunti delle Nazionali di scherma olimpica e paralimpica ma più in generale dalla quotidianità di tale integrazione che scandisce il lavoro di circa 100 sale schermistiche in tutto il territorio italiano. Alle ultime Paralimpiadi di Parigi, l’Italia ha visto i suoi portacolori salire quattro volte sul podio, portando il totale della disciplina a quota 98 medaglie ai Giochi Paralimpici (30 ori, 37 argenti e 31 bronzi).

Sempre da ‘primato’ è il passaggio di un ct, Simone Vanni, dalla guida della Nazionale paralimpica di fioretto al ruolo appunto di commissario tecnico del fioretto olimpico. Grande attenzione ovviamente anche alla spada non vedenti che sta crescendo molto come numeri e qualità. La presentazione dei Campionati italiani si terrà martedì alle 12 nella sala delle Lupe di Palazzo pubblico. Per la Federazione italiana scherma, presieduta da Luigi Mazzone, sarà al tavolo dei relatori la Consigliera federale Daria Marchetti, delegata appunto al settore paralimpico.