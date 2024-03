SIERRA NEVADa. La bergamasca. Moioli vuol sconfiggere il tabù vittoria in Coppa del Mondo

Sono molteplici gli obbietivi che si è prefissata Michela Moioli per la tappa di Coppa del mondo di snowboardcross in programma oggi a Sierra Nevada. La campionessa olimpica di PyeonghChang 2018, tornata ad altissimi livelli dopo una staigone disputata part-time, è in piena corsa per la conquista della sfera di cristallo da lei già vinta in tre occasioni: con 275 punti accusa un ritardo colmabile nelle sei gare che mancano da qui alla fine della stagione (dopo l’appuntamento spagnolo toccherà a Cortina, seguita da due gare nella località austriaca di Montafon e altrettante a Mont St. Anne, in Canada). Oltretutto è ancora fresco il ricordo dei tre piazzamenti di fila ottenuti ai piedi del podio nelle ultime tre uscite fra St. Moritz e Gudauri, e la 29enne bergamasca di Alzano Lombardo è ancora a caccia del primo successo individuale della stagione. A Sierra Nevada sembra ben intenzionata a porre fine ad un digiuno che supera ormai i due anni. Per farlo ha cominciato nel migliore dei modi, realizzando il miglior tempo nella prima run di qualificazione, grazie al quale ha preceduto la ceca Adamczycova e la francese Trespeuch. Non ce l’ha fatta invece l’altra bergamasca Sofia Belingheri, appena ventiseiesima e lontana dalle prime sedici posizioni che promuovevano alla fase a eliminazione diretta di oggi al via alle ore 13.00, così come è stato bocciato fra gli uomini il bormino Colturi. Domani gara-2.

Silvio De Sanctis