Silva: "Arbitri permissivi". Achilli: "Un grande Cp"

Un derby "ruvido" tra due squadre, il Cp Grosseto e il Follonica che ambiscono alla top five. L’hanno spuntata i biancorossi grossetani che hanno approfittato dei pochi episodi favorevoli, come l’uno-due di Rodriguez e Thiel, approfittando di qualche errore di troppo dei follonichesi. Montigel a un minuto dall’intervallo aveva rimesso in carreggiata il team azzurro. Ma è stato decisivo il "Power play" per i biancorossi a firma di capitan Saavedra a 10 minuti dalla fine. A cinque minuti dalla sirena, Buralli è lesto a riportare a meno uno lo svantaggio, ma nel concitatissimo finale, Catala e la difesa grossetana hanno la meglio ad un Follonica che ha masticato amaro, puntando il dito sull’arbitraggio, che avrebbe favorito i biancorossi di casa. "E’ stata una partita maschia – ha iniziato Sergio Silva, tecnico portoghese del Follonica – Gli arbitri hanno permesso troppo ai giocatori del Grosseto. C’erano evidenti falli che non sono stati fischiati. Comunque – aggiunge – la gara è stata combattuta e dobbiamo complimentarci con il Grosseto che è riuscito a fare tre gol". Una sconfitta figlia dunque solo degli arbitri? "Non riuscivamo a fare il nostro gioco – precisa Silva –. Ci abbracciavano e ci placcavano. Era difficile anche entrare in area. Questa è una cosa che mi dispiace. Purtroppo poi non siamo stati capaci di capitalizzare le tante occasioni create e nel nostro miglior momento l’arbitro ci ha ancora condizionato con un blu. Subendo dunque il 3-1 che di fatto ha chiuso la partita. Senza dimenticare la miriade di falli non fischiati a nostro favore". Michele Achilli, invece, skipper del Circolo Pattinatori Grosseto, ha letto la partita in modo diverso. "Venivamo da due sconfitte difficili e la sfida con il Follonica per noi era il crocevia – ha iniziato –. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno reagito alle avversità, ad una sconfitta 7 secondi dalla fine a Valdagno e a una scoppola rimediata a Sarzana che ci avevano compromesso la nostra situazione mentale. Con il Follonica siamo stati bravi e ho visto negli occhi dei ragazzi quella voglia che ci ha contraddistinto per tutta la scorsa stagione. Diciamo – chiude il tecnico Michele Achilli – che questa potrebbe essere la partita della nostra ripartenza". Sulla gara è chiaro: "E’ stata una partita equilibrata, alla fine eramo molto stanchi. Abbiamo giocato 8 partite in 18 giorni e la cosa si fa sentire. Sono tre punti molto importanti. L’obiettivo? La squadra sta lavorando bene. Anno scorso nelle 5 settimane di stop per il Mondiale ci dettero l’occasione per lavorare. Quest’anno quel tempo non c’è ma devo dire che i ragazzi stanno lavorando con voglia, fame e soprattutto sono un bel gruppo che si aiuta. Cosa che si era un po’ persa ultimamente".