Simone Cerasuolo trionfa al Trofeo dell'Est e si prepara per il Trofeo Italo Nicoletti

In attesa del prossimo Sette Colli, imolesi protagonisti in acqua con Simone Cerasuolo sugli scudi nel weekend e protagonista al 35esimo Trofeo dell’Est andato in scena a Gorizia, su vasca lunga. L’imolese ha infatti trionfato sia nei 50 che nei 100 rana, in tutte le gare dando vita a un testa a testa con il compagno di allenamenti Alessandro Pinzuti, giunto secondo in entrambe le prove. Nei 50 l’imolese ha messo in fila tutti timbrando all’arrivo il tempo di 27’’10, con Pinzuti a 28’’02. Più intensa la battaglia nei 100 con Cera che ha chiuso la sua prova in 1’00’’53, con appena 20 centesimi di vantaggio su Pinzuti.

Nel weekend altre bracciate attende il gruppo dell’Imolanuoto che parteciperà con una nutritissima rappresentanza al prossimo trofeo internazionale Italo Nicoletti (28esima edizione) in programma a Riccione da venerdì a domenica. Un meeting che ha sempre visto l’Imolanuoto protagonista (vincitrice tra l’altro di tre edizioni del trofeo di fila dal 2016 al 2018).

Tanti i ragazzi e le ragazze più giovani, accompagnati anche allo start anche dalla maggiore parte dei big della società imolese come gli stessi Cerasuolo e Pinzuti (per loro 50 e 100 rana) ma anche Federico Poggio (100 rana), Andrea Castello (50, 100 e 200 rana), Stefano Saladini (50 e 100 rana), Lorenzo Fuschini (50, 100, 200 rana, 50 stile e 200 misti), Michele Busa (50 e 100 farfalla e 50 stile), Luca Todesco (100 farfalla), Alessia Polieri (100 e 200 farfalla, 100 e 200 dorso, 400 misti), Arianna Castiglioni (50 e 100 rana e 100 stile), Alessia Ferraguti (100 rana), Sofia Salvato (50 e 100 dorso e 50 farfalla), Ilaria Bianchi (50 e 100 farfalla).

Inoltre dal 20 giugno Simone Cerasuolo, assieme ad altri ragazzi imolesi, sarà in vasca al Meeting di Merano, prima dell’immancabile appuntamento con il trofeo Sette Colli di Roma nell’ultimo weekend di giugno.