Simone Mancini brilla al Gran Premio del Portogallo nel motocross 250 cc

Solo il fango che per l’ininterrotta pioggia ha reso proibitive le condizioni della pista di Agueda ha impedito a Simone Mancini (foto) di conquistare un piazzamento migliore del quinto di giornata. Il pilota ha gareggiato al Gran premio del Portogallo, quinta prova delle 13 del campionato europeo di motocross 250 cc. Comunque il profitto di Mancini, il 17enne pilota cingolano si sta assestando su livelli elevati: ora portacolori del Team Fantic Factory Emx è quinto nella graduatoria dell’Europeo.

Nello scorso weekend la gara disputata in Portogallo ha visto Mancini in evidenza: è giunto secondo dopo aver condotto a lungo in testa nella prima batteria, nella successiva ha mantenuto la terza posizione quando una scivolata dopo il contatto con un avversario e i conseguenti momenti per risalire in moto, lo hanno costretto a effettuare un duro recupero concluso classificandosi all’ottavo posto.

Alla sua stagione da debuttante, Mancini resta tra i protagonisti del torneo continentale che per sabato e domenica propone la sesta puntata nell’impianto di Lugo dove è in programma il Gran premio di Spagna. Mancini a Lugo vi ha conquistato la vittoria nella competizione dell’Europeo dell’annata scorsa effettuata in sella alla 125 cc.

Gianfilippo Centanni