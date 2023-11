Situazione allarmante: penultimo posto. Querzoli rimaneggiata: grave e pesante sconfitta a Ravenna

Delusione Querzoli a Ravenna. Nel derby salvezza contro la Pietro Pezzi, Forlì crolla 3-0 (25-21, 25-18, 25-13) e rimedia quindi la terza sconfitta consecutiva, la quarta in esterna. Piange a dirotto la classifica, che vede Mariella e compagni precipitare al penultimo posto in coabitazione con gli ‘sbarbatelli’ della Cucine Lube Civitanova (dietro c’è solo il Volley Potentino, con un punto e una gara in meno). Questo ko è la cartina al tornasole di una stagione nata sotto una cattiva stella e che sta proseguendo peggio.

Al PalaCosta si presenta una Querzoli rimaneggiatissima: out Nicolas Kunda e Marco Pirini (infortunati), ai quali si aggiunge Fabbri (febbricitante). Non solo, perché a metà del secondo set anche il libero Berti deve alzare bandiera bianca, ‘abbattuto’ da una pallonata sul naso; dentro il carneade Pusceddu e non è la stessa cosa. Privo di un opposto di ruolo, Gabriel Kunda ricicla prima Camerani, poi Bonatesta, ma con risultati infelici. La Querzoli è imprecisa in attacco e inefficace in battuta.

Eppure la partenza promette bene: Forlì strappa (6-10) e Ravenna deve inseguire. A una certa, però, la Pietro Pezzi rimonta e passa al comando (13-11), quindi allunga (20-15) chiudendo con un attacco di Cerquetti.

Secondo set in copia carbone: Forlì parte di nuovo forte (0-5), poi Ravenna la ribalta (12-10), allunga (20-17) e s’impone senza sudare. In preda allo scoramento, la Querzoli si eclissa nel terzo parziale (5-2, 11-4 e 20-11), in cui l’ingresso in campo dei giovani Lega e Rondoni firma la resa.

Querzoli: Bonatesta 9, Camerani 11, Barducci, Del Grosso 6, N. Kunda ne, A. Pirini 4, Soglia 3, Rondoni, Mariella 4, Casamenti ne, Berti (l1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

