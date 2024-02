Sleddog. L’impresa di Fontana in Svezia. Terzo posto all’Amundsen Race

Trecentocinquanta chilometri di fatica, distese di neve e panorami mozzafiato, in compagnia dei suoi dodici fidati amici a quattro zampe. Luca Fontana (foto) ha compiuto un’altra eccezionale impresa, chiudendo al terzo posto il percorso più lungo della ’Amundsen Race’, una delle più suggestive gare di sleddog che si è svolta a Nordvalla, fra i ghiacci della Svezia, a circa 2500 chilometri dalla sua Piandelagotti, dove alleva i suoi amati husky a Casa Mancino. Un’avventura straordinaria, l’ennesima per il "musher" modenese che è partito tre settimane fa in furgone dall’Appennino per raggiungere la Svezia accompagnato dal suo "handler" (preparatore di cani), il piemontese Mario Quaglia. "La soddisfazione va aldilà del piazzamento – spiega – perché era la prima volta che facevamo questa gara ed eravamo riusciti ad allenarci a Piandelagotti solo sulla terra, vista la poca neve caduta". Fontana e i suoi husky (dieci ’siberian’ e due ’alaskan’) sono partiti alle 11,30 del mattino e arrivati alle 8,30 due giorni dopo, per un totale di 45 ore di gara, scandite da tre check point. "Il primo – ricorda – dopo 65 chilometri lo abbiamo bypassato, ci siamo fermati dopo altri 100 chilometri per riposarci e far da mangiare ai cani. In tutto abbiamo dormito 40 minuti e altri 40 nelle due soste successive. È stata un’avventura fantastica ma difficile, il primo giorno nevicava misto a pioggia, eravamo bagnati fradici, già lì i cani erano stanchi ma poi il meteo è migliorato e siamo arrivati bene". Seguito da casa dal tifo della moglie Elena e della figlia Lia, ora Fontana rimarrà in Svezia e valuterà se partecipare a marzo alla Polardistans da 300 chilometri.

Davide Setti