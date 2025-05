Snowboard, il montemurlese Luchini bronzo al Super Grostè

Prato, 1 maggio 2025 – Poche settimane fa gli era stato conferito l'”Overall Crystal Globe” 2024/25 di snowboard, per quel che riguarda la categoria agonistica “Men UL”: un riconoscimento che viene riservato annualmente (sulla base della somma dei risultati ottenuti) al miglior “snowboarder” del mondo, nelle varie categoria agonistiche. E tanto per non perdere l'abitudine, Jacopo Luchini è salito sul podio anche nei giorni scorsi: l'agonista di Montemurlo ha infatti chiuso al terzo posto il “Super Grostè” (gareggiando sulla cima delle Dolomiti del Brenta) aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Un risultato che conferma la competitività ad altissimi livelli dell'atleta classe 1990, considerando che manca sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Una manifestazione che per lui rappresenterà con tutta probabilità l'ultimo grande appuntamento agonistico della sua carriera.

E Luchini, che si era già qualificato per i Giochi di Pechino 2022, stavolta vuole evitare ogni potenziale distrazione ed essere nelle condizioni di poter dare il 110%: per questo lo scorso anno ha rinunciato a gareggiare nel surf, altra sua grande passione (nel quale ha ottenuto risultati apprezzabili anche in chiave internazionale) e con tutta probabilità farà lo stesso anche la prossima estate. Avrà trentasei anni quando i prossimi Giochi paralimpici inizieranno e vuole arrivarci nelle migliori condizioni di forma, continuando a vincere.

G.F.