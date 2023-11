"Soccer Life in vetta alla Serie B: Mezzana Club in testa alla A" Il Soccer Life è in vetta al campionato di serie B di calcio a 7 promosso dall'Msp. Nella serie A, Mezzana Club è primo, seguito da Beyfin Rocca Tedalda e Miaf. Partite ancora da giocare: Desturbo-Naif, Fchill-Panchester United e Aggarganella-Real Mentescarsi.