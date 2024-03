Società Banca Tema. Finelli è tricolore negli 800 Master

Maurizio Finelli si è laureato campione italiano master negli 800 metri.

Ai Tricolori di Ancona il grossetano vince il titolo nella categoria SM40. Per i biancorossi anche tre argenti e un bronzo. È la nona di Maurizio Finelli (nella foto). Torna al successo il biancorosso che trionfa negli 800 metri ai Campionati italiani master indoor.

Sulla pista di Ancona il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema suona una sinfonia vincente con il tempo di 2’05’’23 per chiudere con oltre due secondi di vantaggio nei confronti degli avversari dopo una progressione irresistibile nel finale, all’ultimo anno di categoria SM40. Si arricchisce la collezione per il maremmano, al nono titolo individuale della carriera e il terzo ottenuto al coperto dopo quelli del 2018 e del 2022.

In tutto i master dell’Atletica Grosseto Banca Tema salgono cinque volte sul podio con un bottino impreziosito anche da tre argenti e un bronzo. Al femminile Chiara Aceto è seconda nel lungo SF40 con 4.53 e anche nel triplo con 9.95. Stesso piazzamento per Jacopo Boscarini, argento nei 3000 SM35 in 9’10’’95 al suo debutto in una competizione master. Nei 60 ostacoli arriva terzo Giuseppe Canuzzi in 9’’45.

A livello giovanile, invece, due piazzamenti di prestigio ai Campionati italiani invernali di lanci per i grossetani che si confermano protagonisti a livello nazionale. Nella rassegna tricolore a Mariano Comense finisce al quinto posto il giovanissimo Mattia Bartolini con la misura di 48.39 nel disco under 20. Il talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema, classe 2008, arriva a poco più di un metro dal podio in una gara contro atleti più grandi anche di tre anni riuscendo anche ad avvicinare il recente record personale di 49.00 ottenuto a Firenze. Ancora meglio il martellista Lorenzo Bigazzi che è quarto nella gara under 23 con un lancio a 59.21 sfiorando il proprio limite di 59.61 realizzato in questa stagione.